Іспанія надає Україні нову військову допомогу

Виконувач обовʼязків міністра оборони Іспанії Маргарита Роблес за результати засідання у форматі «Рамштайн» оголосила про новий пакет військової допомоги для України.
Про це пише пресслужба іспанського Міноборони.
Пакет включає бронетранспортери, пускові установки для зенітної техніки, зенітні ракети, військові вантажівки, санітарні машини та надувні човни. Кількість техніки та її найменування у Міноборони країни не назвали.
Також днями Іспанія доправила в Україну «значну кількість» контейнерів з хірургічними та санітарними матеріалами. Наприкінці липня Іспанія відправила в Україну нову партію боєприпасів і танків Leopard, а на початку місяця премʼєр Іспанії Педро Санчес, який перебував із візитом у Києві, оголосив про новий пакет допомоги Україні на €55 мільйонів.
- Міністр оборони Умєров розповів про результати 15-го «Рамштайну». Серед них започаткування ініціативи створити Capabilities Coalition («Коаліція можливостей») та запуск ІТ-коаліції в межах формату «Рамштайн».
- Литва передасть Україні новий пакет військової допомоги, куди ввійдуть боєприпаси до протитанкового гранатомета Carl Gustaf, системи підриву, радари морського огляду.
- Велика Британія постачить Україні ще десятки тисяч артилерійських снарядів цього року, підтримуватиме протиповітряною обороною, далекобійною зброєю, а також навчатиме українських бійців.
- Німеччина також надає Україні боєприпаси для артилерії та мінометів і дві сотні броньованих машин MRAP.
- Норвегія передасть українським військовим 50 гусеничних транспортерів M548.