Іспанія надає Україні нову військову допомогу

Виконувач обовʼязків міністра оборони Іспанії Маргарита Роблес за результати засідання у форматі «Рамштайн» оголосила про новий пакет військової допомоги для України.

Про це пише пресслужба іспанського Міноборони.

Пакет включає бронетранспортери, пускові установки для зенітної техніки, зенітні ракети, військові вантажівки, санітарні машини та надувні човни. Кількість техніки та її найменування у Міноборони країни не назвали.

Також днями Іспанія доправила в Україну «значну кількість» контейнерів з хірургічними та санітарними матеріалами. Наприкінці липня Іспанія відправила в Україну нову партію боєприпасів і танків Leopard, а на початку місяця премʼєр Іспанії Педро Санчес, який перебував із візитом у Києві, оголосив про новий пакет допомоги Україні на €55 мільйонів.