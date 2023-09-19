Міністр оборони Умєров розповів про результати «Рамштайну»

Міністр оборони Рустем Умєров підбив підсумки засідання у форматі «Рамштайн».

Країни-учасниці домовилися започаткувати ініціативу створення Capabilities Coalition («Коаліція можливостей»).

Міністерство оборони України, у свою чергу, окреслило п’ять пріоритетних пунктів — це протиповітряна оборона, артилерія, авіація, ВМС і бронетехніка.

Україна, Естонія та Люксембург запустили ІТ-коаліцію в межах формату «Рамштайн». Держави-партнери надаватимуть підтримку Силам оборони у сфері ІТ, звʼязку та кібербезпеки.

Також партнери вкотре підтвердили свою підтримку України.