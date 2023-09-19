Велика Британія постачить Україні десятки тисяч артилерійських снарядів

Велика Британія постачить Україні ще десятки тисяч артилерійських снарядів цього року. Про це 19 вересня оголосило Міноборони країни, пише The Guardian.

Після засідання Контактної групи з питань оборони України на базі Рамштайн у Німеччині британський міністр оборони Грант Шаппс заявив: «Сьогодні ми продемонстрували непохитну прихильність Великої Британії Україні та надали ще більше військової підтримки, зокрема пообіцяли передати ще десятки тисяч артилерійських снарядів, щоб Україна могла захистити себе».

За його словами, Сполучене Королівство продовжить підтримувати Україну — протиповітряною обороною, далекобійною зброєю, а також навчатиме українських бійців.