Іспанія відправила в Україну нову партію боєприпасів і танків Leopard

Вранці 24 липня Іспанія відправила в Україну нову партію танків Leopard, швидких, броньованих авто, вантажівок і різні види боєприпасів.

Про це йдеться на сайті іспанського Міністерства оборони.

«Інші чотири Leopard 2A4, передані урядом Іспанії, вже вирушили із Сантандера до Польщі. Учора польовий шпиталь прибув до Польщі». — повідомили у відомстві.

Нині з порту Сантандер вийшло судно з військовими та гуманітарними вантажами. Очікують, що все буде доставлено ЗСУ на початку серпня.

Серед військової допомоги, як уточнили в Міністерстві, чотири танки, десять бронеавтомобілів ТОА М-113 (три з них для Держприкордонслужби), один багатоцільовий броньований автомобіль (для прикордонників), три цивільні автомобілі швидкої допомоги і один броньований автомобіль.