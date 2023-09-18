Україна повернула ще двох дітей з тимчасово окупованих територій

Україна повернула з тимчасово окупованих територій двох братів — 13-річного Кирила та 4-річного Сергія.
Про це пише омбудсман Дмитро Лубінець.
Мати хлопчиків звернулася до Офісу омбудсмана особисто, щоб їй допомогли вивезти дітей на підконтрольну територію України.
Після повернення діти відвідали Центр захисту прав дитини. Кирило там намалював на дошці прапор України й сказав, що дуже любить свою країну, додав Лубінець.
- 13 вересня на підконтрольну Україні територію повернули трьох дітей — до цього вони перебували в росії або на тимчасово окупованих територіях. Напередодні Україна повернула ще 13 дітей з окупованих територій.
- За даними державного порталу «Діти війни», станом на 13 вересня офіційно Україна змогла підтвердити депортацію 19 546 дітей, повернути вдалося 386.
- Дитячий омбудсман України Дарʼя Герасимчук заявляла, що, оскільки частина території України перебуває в окупації й влада не має туди доступу, може йтися про кілька сотень тисяч викрадених дітей.
- 17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт путіна і дитячого омбудсмана рф Львової-Бєлової. Їх підозрюють у незаконній депортації дітей з окупованих районів України в росію.
- 27 квітня Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, у якій депортацію українських дітей назвали геноцидом.