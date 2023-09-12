Україна повернула ще 13 дітей з окупованих територій

В Україну повернули ще 13 дітей з окупованих територій Херсонщини, Луганщини та Запорізької області, повідомили благодійна організація Save Ukraine та ексуповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба.

«Мама ховала Олесю від окупаційної влади та односельців цілий рік, аби ніхто не дізнався, що дівчинка живе з нею й не примусив її навчатися в російській школі. Микиту, Сашка й Андрія батьки відвезли до бабусі й дідуся на лівий берег, де тоді було безпечніше. Але після звільнення Правобережжя родина опинилася розділеною. Батьки чекали на деокупацію, щоб забрати дітей, але зрозуміли, це буде не скоро. Розлучені батьки Поліни, Тараса й Матвія після початку повномасштабної війни зайняли різні позиції: мама болісно переживала за Україну, а тато став проросійським. І саме тато зробив мамі заборону на виїзд дітей з території росії. Там, в окупації дітей примушували ходити в російську школу, а мамі погрожували позбавити її батьківських прав», — розповіли в організації.

Там додали, що повернення цих дітей було завданням із «зірочкою», але у підсумку це вдалося зробити.

Усього за 11 місій Save Ukraine вдалось повернути 176 дітей.