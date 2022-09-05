«Люди мають бачити, що таке число є». Дитячий омбудсмен Герасимчук пояснила, чому дані про викрадених до рф дітей різняться

За її словами, цей список доповнюється інформацією щодо представників, або родичів дітей. «Ми збираємо дані по кожній дитині з різних баз даних, що є в Україні. Сформований список потім стає основою для пошуку. Національне інформаційне бюро направляє його до Міжнародного комітету Червоного Хреста, інших міжнародних організацій, які мають мандат на пошукові дії. Українська сторона має конкретні дані та факти щодо цих дітей», — пояснила Герасимчук.

«Число понад 7 тисяч дітей — це конкретний поіменний список переміщених дітей. Він складений згідно з заявами, що їх отримало Національне інформаційне бюро. Цей список потім уточнюють різні відомства — наприклад, Національна соціальна сервісна служба України. Його перевіряють на наявність дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування», — сказала Герасимчук.

Що стосується даних про депортацію 557 тисяч дітей, то за словами уповноваженої, це число з відкритих джерел, яке озвучують російська влада та ЗМІ. Воно збільшується, але його не підкріплюють даними — списками дітей, яких вивозять. «Росіяни не надають даних на вимогу української сторони чи міжнародної спільноти. Україна не може ані підтвердити, ані спростувати цю інформацію. Але ми зазначаємо її, щоб люди розуміли, що таке число є, його комунікують і бачать у ЗМІ», — заявила Герасимчук.

Вона також розповіла, що росія могла депортувати і переміщувати дітей від 2014 року з тимчасово окупованих територій Донеччини і Луганщини. Там були заклади інституційного догляду для дітей, проте немає конкретних списків, які діти там перебували, коли почалося повномасштабне вторгнення.

«Ми не можемо сказати, кого саме вони могли вивезти з тих територій та скільки. На початок повномасштабного вторгнення залишався лише один заклад інституційного догляду — санаторій в Маріуполі, де перебували діти. Їх примусово вивезли, викрали. Там було 17 дітей, 15 уже повернули, триває процес повернення ще двох», — зазначила Герасимчук.

Дитячий омбудсмен пояснила, що російські військові блокують усі можливі домовленості щодо гуманітарних коридорів для вивезення дітей.