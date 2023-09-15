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Президенти Зеленський і Дуда зустрінуться в Нью-Йорку. Говоритимуть про зерно

Автор:
Ліза Бровко
Дата:

За кілька днів президент України Володимир Зеленський і президент Польщі Анджей Дуда зустрінуться в Нью-Йорку (США), де обговорять, зокрема, імпорт українського зерна.

Про це пише канцелярія президента Дуди.

За словами Дуди, Польща не зацікавлена у продажі українського зерна на польському ринку. Він хоче, аби Україна зрозуміла їхню позицію.