NASA: Літо 2023 року стало найспекотнішим за всю історію спостережень

Вчені з Інституту космічних досліджень імені Годдарда NASA у Нью-Йорку зʼясували, що цьогорічне літо було найспекотнішим на Землі з початку світових записів у 1880 році.
Про це пише пресслужба NASA.
Червень, липень і серпень разом були на 0,23 °C теплішими, ніж будь-яке інше літо в записах NASA, і на 1,2 °C спекотнішими за середню температуру літніх місяців між 1951 і 1980 роками.
Цей новий рекорд посилив лісові пожежі в Канаді та на Гаваях і призвів до хвиль спеки в Південній Америці, Японії, Європі та США, та, ймовірно, сприяв сильним дощам в Італії, Греції та Центральній Європі.
Рекордне літо 2023 року продовжує багаторічну тенденцію потепління. Наукові спостереження та аналізи показали, що воно спричинено в основному викидами парникових газів, спричиненими діяльністю людини. Водночас природні події Ель-Ніньо в Тихому океані додають тепла в глобальну атмосферу.
- На Гаваях через лісові пожежі загинули майже 100 людей. Ще сотні вважаються зниклими безвісти. Лісові пожежі на гавайському острові Мауї почалися 10 серпня. Вогонь швидко охопив більшу частину острова і перекинувся на історичне місто Лахайна, яке було туристичним центром із населенням 12 тисяч людей. За словами губернатора, на його відновлення знадобляться роки. У Середземноморʼї через лісові пожежі померли понад 40 людей.
- У червні дим від рекордних лісових пожеж у Канаді досяг Афганістану, охопивши площу в мільйон квадратних кілометрів.
- Через канадські лісові пожежі 8 червня Нью-Йорк став містом із найбруднішим повітрям у світі. Місто огорнуло забруднене повітря з димом жовтуватого кольору.
- Четверте липня стало найспекотнішим днем за всю історію спостережень — середня глобальна температура повітря становила 17,18 °C.
- Дослідники підрахували, що через сильну спеку в Європі у 2022 році померли понад 60 тисяч людей.