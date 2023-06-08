Нью-Йорк став містом із найбруднішим повітрям у світі через лісові пожежі в Канаді. Людям знову радять носити респіраторні маски

Американське місто Нью-Йорк посіло перше місце в рейтингу міст із найбруднішим повітрям у світі через масштабні лісові пожежі в Канаді.

Про це свідчить рейтинг від міжнародного сайту IQAir.

Для мешканців східного узбереження погіршення якості повітря до небезпечного рівня через пожежі є незвичним, що свідчить про кліматичну кризу. Влада попередила людей про те, щоб вони зайвий раз не виходили з дому і носили захисні маски, зазначають у CNN.

Дані станом на 8 червня 2023 року. IQAir

Повітря забруднюється дрібними твердими частинками, які за рекомендаціями ВООЗ, мають бути обмежені до 5 мкг/м³, тоді як у Нью-Йорку зараз 185 мкг/м³.

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Коли людина вдихає цей забруднювач, він проникає глибоко в легеневі тканини й потрапляє в кров. Його повʼязують із виникненням астми та серцевих захворювань.

Більша частина диму і смогу йде з канадської провінції Квебек, пише BBC, де зафіксували приблизно 150 пожеж, що стало найгіршим показником щорічних сезонних пожеж за всю історію. Одна з причин — тепла і суха весна. Літо очікується теж спекотним, через що Канада готується до продовження лісових пожеж.

Наразі пожежі в Канаді спалили понад 3,8 мільйона гектарів землі — площа, яка у 12 разів перевищує середній показник за 10 років для цієї пори року.