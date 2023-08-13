Наслідки лісових пожеж на Гаваях зняв супутник. Кількість жертв знову зросла

Кількість загиблих від вогню на острові Мауї на Гаваях сягнула 93 — це найбільш смертоносні пожежі в США за понад століття.

Про це пише BBC.

Губернатор Гаваїв Джош Грін назвав ці пожежі «найбільшим стихійним лихом в історії штату Гаваї». За його словами, 80% узбережжя міста Лахайна зникло.

Супутникові знімки компанії Maxar демонструють масштаб руйнувань з космосу.

Так виглядала Лахайна 25 червня:

Maxar Technologies

А так змінилося місто після нищівних пожеж, 9 серпня:

Maxar Technologies

Раніше поліцейські попереджали, що жертв стане більше, адже розшукові собаки дослідили лише 3% території пошуку.