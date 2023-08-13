На Гаваях лісові пожежі забрали щонайменше 89 життів. Сотні людей зникли безвісти

Кількість загиблих від лісових пожеж на острові Мауї на американських Гаваях сягнула 89. Поліцейські попередили, що жертв стане більше, адже розшукові собаки дослідили лише 3% території пошуку.

Про це пише Reuters.

Сотні людей все ще вважають зниклими безвісти, скільки саме — невідомо.

За даними Федерального агентства з надзвичайних ситуацій, відновлення міста Лахайна коштуватиме $5,5 мільярда. Там пошкоджено або зруйновано понад 2 200 будівель, згоріло понад 850 гектарів землі.

Reuters

Цьогорічні лісові пожежі вже стали найбільшим за кількістю жертв стихійним лихом на Гаваях.