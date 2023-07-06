Четверте липня стало найспекотнішим днем за всю історію спостережень

Вівторок 4 липня став найспекотнішим днем у світі за історію спостережень, побивши рекорд понеділка. Науковці припускають, що липень цього року буде найтеплішим місяцем за всю історію. Про це повідомив Національний центр екологічного прогнозування США (NCEP). Так, 4 липня середня глобальна температура повітря становила 17,18 °C, перевищивши рекорд у 17,01 °C 3 липня. До початку цього тижня найспекотніший день за всю історію спостережень був у 2016 році, коли середня глобальна температура досягла 16,92 °C.

Всесвітня метеорологічна організація підтвердила, що Ель-Ніньо повернувся — це екстремальні температури води й атмосферного тиску, що тривають близько шести місяців. Феномен Ель-Ніньйо полягає в різкому підвищенні температури (на 5—9 °C) поверхневого шару води на сході Тихого океану. Ель-Ніньйо є явищем планетарного масштабу і прямо чи опосередковано впливає на погоду на значній частині Землі. «Ель-Ніньйо ще не досяг піку, а літо в північній півкулі все ще в розпалі, тому не дивно, якщо рекорд буде знову побитий найближчими днями або тижнями», — сказав доктор Пауло Чеппі, викладач кліматології в Інституті Грентема Імперського коледжу Лондону.