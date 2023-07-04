Найспекотнішим днем за всю історію спостережень стало 3 липня. Це стосується всього світу

Національний центр прогнозування навколишнього середовища США зафіксував, що 3 липня у світі було найспекотніший днем за всю історію спостережень.
Про це пише Reuters.
Середня глобальна температура побила попередній рекорд і становила +17,01 °С. Минулий рекорд відбувся у серпні 2016 з позначкою +16,92 °С.
Від спеки потерпають південь США, Китай, а в Північній Африці стовпчик термометра показував близько +50 °С.
Аномально високі температури зареєстрували й в Антарктиді. Температура на українській науково-дослідній станції імені Вернадського на Аргентинських островах нещодавно побила липневий температурний рекорд — +8,7 °С.
- Нові рекорди повʼязані, зокрема, з кліматичним феноменом Ель-Ніньо, який уже розпочався. Він викликає у кліматологів побоювання щодо екстремальної погоди та температурних рекордів.
- Всесвітня метеорологічна організація (ВМО) вважає, що з великою ймовірністю глобальна температура світу підніметься до рекордних показників протягом наступних пʼяти років, а показник підвищення температури сягне позначки 1,5 °C. Причинами називають парникові гази й Ель-Ніньо.
- Раніше Служба моніторингу клімату Європейського Союзу Copernicus повідомляла, що останні вісім років були найтеплішими за всю історію спостережень. Через середні температури 2022 рік став пʼятим серед найтепліших років з початку ведення записів у ХІХ столітті. За даними Copernicus, найспекотнішими роками були 2016, 2017, 2019 та 2020.