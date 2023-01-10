Кліматична служба ЄС: Останні вісім років стали найтеплішими за всю історію

Останні вісім років були найтеплішими за всю історію спостережень.

Про це повідомила Служба моніторингу клімату Європейського Союзу Copernicus, пише RFI.

За даними служби, через середні температури 2022 рік став пʼятим серед найтепліших років з початку ведення записів у ХІХ столітті. За даними Copernicus, найспекотнішими роками були 2016, 2017, 2019 та 2020.

Пакистан і північну Індію охопила двомісячна весняна спека з температурою значно вищою за +40 °C, після якої в Пакистані виникла повінь, що охопила третину країни.

Франція, Велика Британія, Іспанія та Італія встановили нові рекорди середньої температури у 2022 році, а Європа загалом пережила другий найспекотніший рік за всю історію.

«2022 рік став ще одним роком кліматичних екстремальних ситуацій у Європі та в усьому світі. Ці події підкреслюють, що ми вже відчуваємо на собі руйнівні наслідки глобального потепління», — заявила заступниця керівника Copernicus Саманта Берджесс.

Китай і Західна Європа повідомили про негативний вплив погодних умов на сільське господарство, річковий транспорт і управління енергосистемами. У полярних регіонах Землі минулого року теж спостерігалися рекордні температури.

Концентрація в атмосфері двох основних парникових газів — вуглекислого газу (CO2) і метану (CH4), які спричиняють глобальне потепління, теж зростала і досягла рекордних рівнів. Рівень CO2 зріс до 417 частин на мільйон — найвищого рівня за понад два мільйони років. Рівень метану зріс до 1 894 частинок на мільярд до рівня, якого не було 800 тисяч років.