Планета почала посилено нагріватися через Ель-Ніньо — 2024 рік може бути найспекотнішим за всю історію

Американські вчені підтвердили, що явище Ель-Ніньо вже почалося в Тихому океані — воно повʼязане з потеплінням вод і відбувається кожні три-вісім років. Через нього планета швидше нагріватиметься, а 2024 рік, імовірно, стане найспекотнішим в історії.
Про це пише BBC.
Вчені з Національного управління океану та атмосфери США (NOAA) зауважують, що Ель-Ніньо є найпотужнішим коливанням кліматичної системи на Землі.
Це явище вплине на погоду у світі: може принести посуху в Австралію, посилити посуху в Африці, збільшити опади на півдні США, послабити мусони в Індії та підняти до рекордів температуру в Європі. Також це може спричинити шторми й повені.
Попередній рекордно спекотний рік був 2016-й, тобто рік після гарячої фази Ель-Ніньо.
- Раніше Служба моніторингу клімату Європейського Союзу Copernicus повідомляла, що останні вісім років були найтеплішими за всю історію спостережень. Через середні температури 2022 рік став пʼятим серед найтепліших років з початку ведення записів у ХІХ столітті. За даними Copernicus, найспекотнішими роками були 2016, 2017, 2019 та 2020-й.
- У 2022 році температура в океанах була найвищою за всю історію спостережень. Вона постійно зростає з 1958 року через людську діяльність.
- Всесвітня метеорологічна організація (ВМО) вважає, що з великою ймовірністю глобальна температура світу підніметься до рекордних показників протягом наступних пʼяти років, а показник підвищення температури сягне позначки 1,5 °C. Причинами називають парникові гази та Ель-Ніньо.