Планета почала посилено нагріватися через Ель-Ніньо — 2024 рік може бути найспекотнішим за всю історію

Американські вчені підтвердили, що явище Ель-Ніньо вже почалося в Тихому океані — воно повʼязане з потеплінням вод і відбувається кожні три-вісім років. Через нього планета швидше нагріватиметься, а 2024 рік, імовірно, стане найспекотнішим в історії.

Про це пише BBC.

Вчені з Національного управління океану та атмосфери США (NOAA) зауважують, що Ель-Ніньо є найпотужнішим коливанням кліматичної системи на Землі.

Це явище вплине на погоду у світі: може принести посуху в Австралію, посилити посуху в Африці, збільшити опади на півдні США, послабити мусони в Індії та підняти до рекордів температуру в Європі. Також це може спричинити шторми й повені.

Попередній рекордно спекотний рік був 2016-й, тобто рік після гарячої фази Ель-Ніньо.