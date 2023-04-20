Кліматологи прогнозують повернення рекордної спеки у 2023 році

У 2023—2024 роках середня температура повітря у світі може встановити новий рекорд через зміни клімату та ймовірне повернення погодного явища «Ель-Ніньо».

Про це пише Reuters.

Під час дії феномену «Ель-Ніньо» вітри, що дмуть на захід уздовж екватора, сповільнюються, а тепла вода рухається на схід і спричиняє високу температуру на поверхні океану.

«Ель-Ніньо» зазвичай асоціюється з рекордними температурами на глобальному рівні. Ще невідомо, чи станеться це в 2023 чи 2024 році, але це більш імовірно, ніж ні», — зазначили у Службі моніторингу клімату Європейського Союзу Copernicus.

Наразі найспекотнішим роком вважають 2016, який збігся із сильним «Ель-Ніньо». Утім, зміни клімату спричиняли хвилі спеки навіть тоді, коли цього явища не було.

«Якщо «Ель-Ніньо» все-таки розвинеться, є великі шанси, що 2023 рік буде спекотнішим за 2016-й, адже світ нагрівається й далі, а люди продовжують спалювати викопне паливо», — розповіли в Інституті Грантема Імперського коледжу Лондону.