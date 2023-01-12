У 2022 році температура в океанах була найвищою за всю історію спостережень. Вона постійно зростає з 1958 року через людську діяльність.

Про це пише The Guardian.

«Енергетичний та водний цикли Землі сильно змінилися через викиди парникових газів унаслідок діяльності людини, що спричинило всеосяжні зміни у кліматичній системі Землі», — зазначають учені.

Вони фіксують підвищення температури в океанах з 1958 року. Після 1990 року потепління лише сильнішає.

Гарячі океани посилюють екстремальну погоду, що призводить до більш інтенсивних ураганів і тайфунів, збільшення вологи в повітрі та, відповідно, до більш інтенсивних дощів і повеней. Потепління води також піднімає рівень моря та загрожує прибережним містам.

Понад 90% надлишкового тепла, що утворюється внаслідок викидів парникових газів, поглинають океани. Також температура океанів набагато менше залежить від природної мінливості клімату, ніж температура атмосфери.