У «Дії» зʼявилася нова військова облігація — «Євпаторія»

«Дія» запустила нову військову облігацію під назвою «Євпаторія».
Про це пише міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Облігація «Євпаторія» зі ставкою 18,31% має дату виплати 18.06.2025. Комісію при покупці платити не треба.
«Кожна придбана облігація — це зброя, бронежилети та техніка для наших захисників і захисниць. А також потужна підтримка економіки», — зазначив Федоров.
У 2023 році завдяки військовим облігаціям до державного бюджету надійшло понад 165 мільярдів гривень, пише Мінфін. Два мільйони облігацій купили через застосунок «Дія».
- 3 жовтня 2022 року в застосунку «Дія» зʼявилася можливість придбати військові облігації. Їхня вартість стартує від 900 гривень.
- У листопаді 2022 року в «Дії» стала доступна військова облігація «Бердянськ», а 4 листопада зʼявилася військова облігація, присвячена тимчасово окупованому Енергодару.
- У квітні в «Дії» зʼявилася військова облігація «Ялта». Її можна купити без комісії, а податок з отриманого доходу сплачувати не потрібно.
- У червні вийшла ще одна військова облігація — «Нова Каховка».