У «Дії» зʼявилася нова військова облігація

Від 2 листопада у застосунку «Дія» можна купити ще одну військову облігацію — «Бердянськ».
Про це повідомили у пресслужбі «Дії».
Дата виплати нових цінних паперів — 10 травня 2023 року. Процентна ставка — 14%.
«Кожна куплена облігація наближає окуповані території до звільнення та підтримує нашу економіку», — наголосили у «Дії».
Також там повідомили, що облігації «Крим» та «Луганськ» вже розпродані.
- 3 жовтня в додатку «Дія» зʼявилася можливість придбати військові облігації. Їхня вартість стартує від 900 гривень.
- 28 жовтня премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив, що Оттава випустить державні облігації на підтримку України.