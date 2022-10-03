Військові облігації тепер можна придбати у «Дії»

Відсьогодні у додатку «Дія» можна буде придбати військові облігації. Їхня вартість стартує від 900 гривень.
Про це пише пресслужба «Дії» у своєму Telegram-каналі.
«Вартість облігації стартує від 900 гривень. Ці кошти гарантовано повернуться вам на картку «єПідтримка» в день виплати облігації, ще й з відсотками», — зазначили там.
У додатку військові облігації названі на честь тимчасово окупованих міст. Вони відрізняються терміном виплат та відсотками дохідності — від 11 до 16% річних.
Для появи такої можливості потрібно оновити додаток. Більше інформації можна знайти на сайті militarybonds.diia.gov.ua.
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