У Мінцифри анонсували появу в додатку «Дія» паспорта, водійського посвідчення та техпаспорта на авто англійською мовою

У Міністерстві цифрової трансформації повідомили, що найближчим часом у додатку «Дія» зʼявляться документи англійською мовою. Це будуть закордонний паспорт, водійське посвідчення та техпаспорт на авто.
Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі.
«Ми перекладемо закордонний паспорт, водійські права та техпаспорт. Важливо, що права і техпаспорт отримають міжнародне кодування, яке використовується в ЄС, США та Канаді», — зазначив він.
За його словами, це стане черговим кроком для міжнародної інтеграції «Дії». Зараз команда допрацьовує останні деталі та найближчим часом випустить бета-тест.
- Міністерство цифрової трансформації підготувало до запуску близько десяти нових послуг і документів у «Дії» — вони зʼявляться протягом місяця. У Міністерстві освіти та науки працюють над введенням документів про освіту в додатку «Дія».