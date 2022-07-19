У Мінцифри анонсували появу в додатку «Дія» паспорта, водійського посвідчення та техпаспорта на авто англійською мовою

У Міністерстві цифрової трансформації повідомили, що найближчим часом у додатку «Дія» зʼявляться документи англійською мовою. Це будуть закордонний паспорт, водійське посвідчення та техпаспорт на авто.

Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі.

«Ми перекладемо закордонний паспорт, водійські права та техпаспорт. Важливо, що права і техпаспорт отримають міжнародне кодування, яке використовується в ЄС, США та Канаді», — зазначив він.

За його словами, це стане черговим кроком для міжнародної інтеграції «Дії». Зараз команда допрацьовує останні деталі та найближчим часом випустить бета-тест.