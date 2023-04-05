У «Дії» зʼявилася нова військова облігація «Ялта»

У застосунку «Дія» відтепер можна купити ще одну військову облігацію — «Ялта», повідомили в Міністерстві цифрової трансформації України.
Її можна купити без комісії, податок з отриманого доходу сплачувати не потрібно. Вкладники отримають гарантований прибуток з виплатою 26 червня 2024 року.
Крім «Ялти», у застосунку є ще шість облігацій з різними відсотковими ставками та датами виплат.
За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, більшість власників облігації «Енергодар» уже отримали суму вкладу та відсоток.
- 3 жовтня 2022 року в застосунку «Дія» зʼявилася можливість придбати військові облігації. Їхня вартість стартує від 900 гривень.
- 2 листопада 2022 року в «Дії» стала доступна військова облігація «Бердянськ» а 4 листопада зʼявилася військова облігація, присвячена тимчасово окупованому Енергодару.