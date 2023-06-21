У «Дії» зʼявилася ще одна військова облігація — «Нова Каховка»

У застосунку «Дія» вже доступна нова військова облігація, названа на честь Нової Каховки.

Про це пише пресслужба Мінцифри.

Щоб реінвестувати гроші в нову облігацію потрібно в «Дії» її обрати, також обрати партнера й кількість, а потім підписати й оплатити будь-якою банківською карткою. Поруч із вашими документами військова облігація зʼявиться за три дні.

Прибуток вкладникам надішлють першого травня наступного року з процентною ставкою 18,2%.

Як зазначає Мінцифри, сьогодні всі, хто купив облігацію «Маріуполь» у «Дії», отримають виплати — суму вкладу та відсоток.