У Греції кількість загиблих через повінь збільшилася до десяти

У центральних регіонах Греції через повінь загинули десять людей. Ще четверо вважаються зниклими безвісти.
Про це пише France 24.
Рятувальні бригади на вертольотах і човнах переправили сотні людей із затоплених населених пунктів у безпечні місця. Мешканці деяких сіл розповідають, що їхні будинки повністю знищені.
Зливи змили дороги та мости, а машини віднесли в море. Через сильні опади також прорвало дамби. Влада заявила, що в деяких районах за 12 годин випало вдвічі більше за середньорічну кількість опадів для Афін.
Річка Пінейос вийшла з берегів поблизу міста Лариса — це одне з найбільших міст Греції з населенням майже 150 тисяч людей. Жителів кількох районів міста евакуювали.
До рятувальної операції залучили понад тисячу рятувальників і 20 вертольотів.
- Повені тривають також у Туреччині та Болгарії. У трьох країнах — Греції, Туреччині та Болгарії — загалом загинули 22 людини.
- Наприкінці серпня у Греції ще вирували лісові пожежі, через які загинули щонайменше 18 людей. Перед цим пожежі спричинили смерть трьох людей у липні. 23 липня там зафіксували рекордну температуру — +46,4 °C. На острові Родос майже 3,5 тисячі людей евакуювалися з будинків і готелів. За даними влади, згоріло близько 10% території острова.