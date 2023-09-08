У Греції кількість загиблих через повінь збільшилася до десяти

У центральних регіонах Греції через повінь загинули десять людей. Ще четверо вважаються зниклими безвісти.

Про це пише France 24.

Рятувальні бригади на вертольотах і човнах переправили сотні людей із затоплених населених пунктів у безпечні місця. Мешканці деяких сіл розповідають, що їхні будинки повністю знищені.

ANGELOS TZORTZINIS / Contributor / Getty Images

Зливи змили дороги та мости, а машини віднесли в море. Через сильні опади також прорвало дамби. Влада заявила, що в деяких районах за 12 годин випало вдвічі більше за середньорічну кількість опадів для Афін.

Річка Пінейос вийшла з берегів поблизу міста Лариса — це одне з найбільших міст Греції з населенням майже 150 тисяч людей. Жителів кількох районів міста евакуювали.

До рятувальної операції залучили понад тисячу рятувальників і 20 вертольотів.