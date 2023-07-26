У Греції через лісові пожежі загинули щонайменше троє людей

У Греції стало відомо про трьох перших жертв лісових пожеж, які вирують у країні, пише Reuters.
Двоє з них — пілоти літака Canadair CL-215, що розбився на острові Евія під час гасіння вогню. Їм було 34 і 27 років.
Тіло ще одного загиблого знайшли в хатині у важкодоступному районі на острові Евія. Чоловік, якому був 41 рік, зник безвісти в неділю, 23 липня.
Премʼєр-міністр Кіріакос Міцотакіс попередив про важкі дні попереду. За його словами, ситуація може покращитися після 27 липня.
- У Греції вже понад тиждень вирують масштабні пожежі через спеку. 23 липня там зафіксували рекордну температуру — +46,4 °C. На острові Родос майже 3,5 тисячі людей евакуювалися з будинків і готелів. За даними влади, згоріло близько 10% території острова.