У Греції через лісові пожежі загинули щонайменше троє людей

У Греції стало відомо про трьох перших жертв лісових пожеж, які вирують у країні, пише Reuters.

Двоє з них — пілоти літака Canadair CL-215, що розбився на острові Евія під час гасіння вогню. Їм було 34 і 27 років.

Тіло ще одного загиблого знайшли в хатині у важкодоступному районі на острові Евія. Чоловік, якому був 41 рік, зник безвісти в неділю, 23 липня.

Премʼєр-міністр Кіріакос Міцотакіс попередив про важкі дні попереду. За його словами, ситуація може покращитися після 27 липня.