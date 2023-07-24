У Греції температура досягла рекордних +46 °C

У Греції 23 липня зареєстрували новий температурний рекорд — +46,4 °C.

Про це пише Ekathimerini.

Метеорологічні станції Національної обсерваторії Афін зафіксували, що в місті Гітейо, розташованому в регіоні Пелопоннес, абсолютна максимальна температура досягла +46,4 °C.

Спостереження за температурою в Греції ведуть з 2006 року.