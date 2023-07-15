Рекордна спека в Європі. У Греції зачиняють туристичні місця, у 16 містах Італії оголосили червоний рівень небезпеки

У Європі цьогоріч фіксують рекордні температури повітря, через що в 16 містах Італії оголосили червоний рівень небезпеки, а в грецьких Афінах у денні години закривають найпопулярніше туристичне місце — Акрополь.
Про це пише BBC.
Попередження про небезпеку в Італії стосуються також найбільш популярих туристичних міст — Риму, Флоренції та Болоньї. Уряд радить уникати сонця з 11:00 до 18:00 і піклуватися про літніх або вразливих людей.
У Греції температура сягає +40 °C і більше, тому в найспекотніші години туристам забороняють відвідувати Акрополь. Один із подорожувальників розповідає, що дорогою бачив людей, які «знепритомніли, отримували медичну допомогу, сиділи в каретах швидкої та навіть блювали від теплового удару».
Очікується, що наступного тижня в деяких частинах південної Іспанії, південно-східної Італії та Греції стовпчик термометра сягатиме до +47 °C.
Метеорологічне бюро Чехії попередило, що температура у вихідні може перевищити +38 °C — це високий показник для країни. Спека також досягає центральних частин Європи, зокрема Німеччини та Польщі.
- Дослідники підрахували, що через сильну спеку в Європі у 2022 році померли понад 60 тисяч людей.
- Всесвітня метеорологічна організація 10 липня повідомила, що початок липня 2023 року став найспекотнішим тижнем за всю історію спостережень на планеті.
- Раніше Служба моніторингу клімату Європейського Союзу Copernicus повідомляла, що останні вісім років були найтеплішими за всю історію спостережень. Через середні температури 2022 рік став пʼятим серед найтепліших років з початку ведення записів у ХІХ столітті. За даними Copernicus, найспекотнішими роками були 2016, 2017, 2019 та 2020-й.