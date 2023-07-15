Рекордна спека в Європі. У Греції зачиняють туристичні місця, у 16 містах Італії оголосили червоний рівень небезпеки

У Європі цьогоріч фіксують рекордні температури повітря, через що в 16 містах Італії оголосили червоний рівень небезпеки, а в грецьких Афінах у денні години закривають найпопулярніше туристичне місце — Акрополь.

Про це пише BBC.

Попередження про небезпеку в Італії стосуються також найбільш популярих туристичних міст — Риму, Флоренції та Болоньї. Уряд радить уникати сонця з 11:00 до 18:00 і піклуватися про літніх або вразливих людей.

У Греції температура сягає +40 °C і більше, тому в найспекотніші години туристам забороняють відвідувати Акрополь. Один із подорожувальників розповідає, що дорогою бачив людей, які «знепритомніли, отримували медичну допомогу, сиділи в каретах швидкої та навіть блювали від теплового удару».

Очікується, що наступного тижня в деяких частинах південної Іспанії, південно-східної Італії та Греції стовпчик термометра сягатиме до +47 °C.

Метеорологічне бюро Чехії попередило, що температура у вихідні може перевищити +38 °C — це високий показник для країни. Спека також досягає центральних частин Європи, зокрема Німеччини та Польщі.