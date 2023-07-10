Початок липня став найспекотнішим тижнем за всю історію спостережень на планеті

Початок липня був найспекотнішим тижнем за всю історію спостережень на планеті. Про це 10 липня повідомила Всесвітня метеорологічна організація.

«За попередніми даними, у світі щойно був найспекотніший тиждень за всю історію спостережень», — заявили в організації.

Середня глобальна температура 7 липня становила 17,24 °C, що на 0,3 °C вище попереднього рекорду 16,94 °C 16 серпня 2016 року.

Температури бʼють рекорди як на суші, так і в океанах, справляючи «потенційно руйнівний вплив на екосистеми та навколишнє середовище». Причина — явище Ель-Ніньйо. Це екстремальні температура води й атмосферний тиск, що тривають близько шести місяців. Феномен Ель-Ніньйо полягає в різкому підвищенні температури (на 5—9 °C) поверхневого шару води на сході Тихого океану. Ель-Ніньйо є явищем планетарного масштабу і прямо чи опосередковано впливає на погоду на значній частині Землі. Вплив Ель-Ніньйо триватиме до 2024 року.