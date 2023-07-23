На грецькому острові Родос евакуюють тисячі людей через масштабні пожежі

На грецькому острові Родос вирують лісові пожежі через рекордну спеку, яка триває по всій Європі. Близько 3,5 тисяч людей евакуювалися з будинків і готелів.
Про це пише BBC.
Пʼять гелікоптерів і 173 пожежні машини працювали на Родосі. Повідомляється, що три готелі в районі Кіотарі були пошкоджені вогнем. Також постраждали райони Лаерми, Лардос і Аскліпіо.
Приватні човни приєдналися до берегової охорони Греції, щоб допомогти забрати людей з пляжів на сході острова, а кораблі військово-морських сил країни прямують до острова, аби теж евакуювати людей.
Водночас туристи скаржаться на відсутність звʼязку зі своїми туристичними компаніями, а також на погану комунікацію з боку місцевої влади.
- У Європі цьогоріч фіксують рекордні температури повітря. У Греції температура сягає +40 °C і більше, тому в найспекотніші години туристам забороняють відвідувати Акрополь.
- Дослідники підрахували, що через сильну спеку в Європі у 2022 році померли понад 60 тисяч людей.
- Всесвітня метеорологічна організація 10 липня повідомила, що початок липня 2023 року став найспекотнішим тижнем за всю історію спостережень на планеті.
- Раніше Служба моніторингу клімату Європейського Союзу Copernicus повідомляла, що останні вісім років були найтеплішими за всю історію спостережень. Через середні температури 2022 рік став пʼятим серед найтепліших років з початку ведення записів у ХІХ столітті. За даними Copernicus, найспекотнішими роками були 2016, 2017, 2019 та 2020-й.