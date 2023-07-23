На грецькому острові Родос евакуюють тисячі людей через масштабні пожежі

На грецькому острові Родос вирують лісові пожежі через рекордну спеку, яка триває по всій Європі. Близько 3,5 тисяч людей евакуювалися з будинків і готелів.

Про це пише BBC.

Пʼять гелікоптерів і 173 пожежні машини працювали на Родосі. Повідомляється, що три готелі в районі Кіотарі були пошкоджені вогнем. Також постраждали райони Лаерми, Лардос і Аскліпіо.

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Приватні човни приєдналися до берегової охорони Греції, щоб допомогти забрати людей з пляжів на сході острова, а кораблі військово-морських сил країни прямують до острова, аби теж евакуювати людей.

Водночас туристи скаржаться на відсутність звʼязку зі своїми туристичними компаніями, а також на погану комунікацію з боку місцевої влади.