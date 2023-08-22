Через нову хвилю лісових пожеж у Греції загинули 18 людей

У Греції знову вирують лісові пожежі, які спричинила нова хвиля спеки в Європі. У вівторок, 22 серпня, неподалік грецького села Авантас на півночі країни знайшли 18 обгорілих тіл.
Про це пише Reuters.
У місцевій пожежній службі припускають, що загиблі — мігранти. Такі висновки пожежники зробили тому, що мешканці села і прилеглих районів не повідомляли про чиєсь зникнення.
Регіон Еврос, де знайшли тіла, є популярним маршрутом для мігрантів, які перетинають однойменну річку з Туреччини до Греції.
- Наприкінці липня у Греції через лісові пожежі загинули щонайменше троє людей. Двоє з них — пілоти літака Canadair CL-215, що розбився на острові Евія під час гасіння вогню. Тоді у країні понад тиждень вирували масштабні пожежі через спеку. 23 липня там зафіксували рекордну температуру — +46,4 °C. На острові Родос майже 3,5 тисячі людей евакуювалися з будинків і готелів. За даними влади, згоріло близько 10% території острова.