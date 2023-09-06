Через затоплення в Болгарії, Туреччині та Греції загинули щонайменше 10 людей

У Болгарії, Туреччині та Греції тривають повені, які спричинили сильні дощі. У країнах загинули щонайменше десять людей.
Про це пише BBC.
У Болгарії в районі міста Царево повінь потопила автомобілі. Там загинули двоє чоловіків і жінка, тіло якої віднесло в море. Дружина й дочка одного із загиблих вважаються зниклими безвісти. На південь від міста обвалився міст. За даними влади, троє людей, які були на ньому в той момент, зникли безвісти.
Міністр навколишнього середовища Джуліан Попов заявив, що в майбутньому через зміну клімату Болгарії доведеться очікувати більш серйозних і більш частих опадів.
У турецькому Стамбулі теж повінь — вона змиває автомобілі та блокує приміщення. У місті загинули дві людини. Ще троє людей загинули тап троє вважаються зниклими безвісти у провінції Киркларелі, неподалік від північно-західного кордону Туреччини з Болгарією. У місті Ігнеада повінь знесла кілька будинків.
У Греції злива і повінь призвели до двох смертей.Найбільше постраждав центральний прибережний регіон Магнесії, де за добу випало стільки ж опадів, скільки зазвичай за всю осінь.
- Наприкінці серпня у Греції ще вирували лісові пожежі, через які загинули щонайменше 18 людей. Перед цим пожежі спричинили смерть трьох людей у липні. 23 липня там зафіксували рекордну температуру — +46,4 °C. На острові Родос майже 3,5 тисячі людей евакуювалися з будинків і готелів. За даними влади, згоріло близько 10% території острова.
- У липні в індійській столиці Нью-Делі зафіксували рекордний за кількістю опадів день — такого не було з 1982 року. Через повені та зсуви загинули щонайменше 22 людини. А в серпні через зливи в Індії загинула 71 людина.