В Індії через зливи загинула 71 людина

Кількість жертв сильних злив у північному індійському штаті Хімачал-Прадеш зросла до 71 людини, пише Xinhua з посиланням на високопоставленого чиновника.
Однак кількість загиблих може зрости, адже рятувальні роботи досі тривають. Сильві зливи перетворили дороги на річки й затопили цілі села.
Кількість постраждалих людей становить близько 495 тисяч, а 14 тисяч людей довелося евакуювати в табори допомоги.
- У липні в столиці Індії Нью-Делі зафіксували рекордний за кількістю опадів день — такого не було з 1982 року. Через повені та зсуви загинули щонайменше 22 людини.