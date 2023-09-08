В Оріхові під завалами будинку знайшли тіла двох загиблих. Його обстріляли росіяни

Із-під завалів зруйнованого внаслідок обстрілу 7 вересня будинку в Оріхові Запорізької області дістали тіла двох людей. Загинули 63-річна жінка та 40-річний чоловік.
Про це сьогодні, 8 вересня, повідомила Нацполіція.
Також у поліції зазначають, що зранку 8 вересня російський артснаряд влучив у будинок у селі Приморське Запорізької області, загинула 54-річна жінка.
- Також сьогодні, 8 вересня, російська ракета влучила в адміністративну будівлю у Кривому Розі. Відомо про одного загиблого і 60 постраждалих. Також росіяни атакувати ракетами Суми та Запоріжжя, є постраждалі. Росія завдала авіаудару по Одрадокамʼянці, що в Херсонській області, там загинули троє людей.