Росія вдарила по Кривому Розі, є загиблий

У Кривому Розі вранці 8 вересня російська ракета влучила в адміністративну будівлю.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Загинула одна людина, ще 25 постраждали. Трьох людей діставали з-під завалів. Зайнялися гаражі. Вогонь охопив 200 квадратних метрів. Інформацію уточнюють.

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Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко уточнив, що загиблий — поліцейський. Люди, яких дістали з-під завалів, — це рятувальники, вони у важкому стані.