Росіяни атакувати ракетами Суми та Запоріжжя, є постраждалі

У Сумах від ранкової ракетної атаки постраждали дві людини — їх дістали з-під завалів.

Про це повідомили рятувальники.

За попередньою інформацією, зруйновано двоповерховий житловий будинок, пошкоджено понад 20 осель і 8 автівок. Пожежу вже ліквідували.

Близько о 6:20 росіяни також поцілили кількома балістичними ракетами по обʼєкту цивільної інфраструктури в Запоріжжі. Відомо про щонайменше одного постраждалого.

Там виникло два осередки пожежі: перший в адміністративній двоповерховій будівлі, другий – в газовому модулі поблизу. Є один постраждалий.

Вогнеборці не допустили вибуху цистерн з метаном.