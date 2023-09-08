У Кривому Розі завершили пошуково-рятувальну операцію. Кількість постраждалих сягнула 60, одна людина загинула

У Кривому Розі завершили пошуково-рятувальну операцію. Наразі відомо про одного загиблого і 60 постраждалих.
Про це повідомила пресслужба ДСНС.
Внаслідок ракетної атаки загинув вільнонайманий працівник поліції охорони.
Вибухова хвиля пошкодила 14 адміністративних будівель, 17 багатоквартирних і чотири приватні будинки, понад 40 автомобілів.
- Ракетний удар по Кривому Розі окупанти завдали 8 вересня приблизно о 9:00. Глава МВС України Ігор Клименко заявив, що ракета влучила в адмінбудівлю поліції.
- Дніпропетровська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування щодо кримінального провадження за фактом порушення законів і звичаїв війни в поєднанні з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).