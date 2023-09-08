Росія завдала авіаудару по Херсонщині, загинуло троє людей

Росія завдала авіаудару по селу Одрадокамʼянка, що в Херсонській області. Постраждали семеро людей.

Про це повідомили голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін і МВС України.

Через влучання керованої авіабомби загинули троє людей: дві жінки 48 та 40 років і чоловік 46 років. Ще чотирьох людей поранено — двох шпиталізували в стані середньої тяжкості.

Крім цього, окупанти вдарили з мінометів по селу Веселому, що на Херсонщині. Там поранення отримав 67-річний чоловік. Зараз він у лікарні.