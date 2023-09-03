В Угорщині заявили, що Україна не має шансу повернути окуповані території, а росії також потрібні гарантії безпеки

В Угорщині вважають, що Україна не має реального шансу повернути собі окуповані території та що росія нібито не становить загрози для Центральної Європи, оскільки росіяни не змогли досягти швидких і гучних результатів.

Про це заявив очільник канцелярії премʼєр-міністра Віктора Орбана Гергея Гуляш.

Також, на його думку, для міцного миру Захід має надати гарантії безпеки росії, «але безумовно не членство в НАТО українцям», а в довгостроковій перспективі розміщення миротворців.