Федеральний суддя призначив розгляд справи експрезидента США Трампа під час праймеріз

Федеральний суддя Таня Чуткан призначила початок суду над колишнім президентом США Дональдом Трампом на 4 березня 2024 року. Процес стосуватиметься спроби скасувати президентські вибори 2020 року.
Про це пише NBC News.
Таким чином, суд має розпочатися у розпал праймеріз, лише за день до «супервівторка». Тоді відбудуться праймеріз республіканців, зокрема й у двох найбільш густонаселених штатах США — Каліфорнії та Техасі. Традиційно Техас є сильним округом для республіканців. Згідно з опитуваннями, Трамп залишається головним фаворитом серед кандидатів ув президенти від партії.
Як повідомляє CNN, прокурори просили суд розпочати розгляд справи в січні 2024 року, а адвокати Трампа прагнули перенести його на квітень 2026 року.
«Призначення дати судового розгляду не залежить від професійних зобовʼязань захисту, тому містер Трамп просто повинен внести дату в календар», — сказала суддя Чуткан, коментуючи прохання захисту відкласти судовий розгляд на понад два роки.
Трамп у своїй соцмережі Truth Social заявив, що планує оскаржити рішення судді, однак не повідомив, коли саме подасть апеляцію. Він закликав повністю припинити справу і назвав прокурора Джека Сміта «божевільним». За словами експрезидента, призначення суду до «супервівторка» — це втручання у вибори.
- 15 серпня колишньому президенту США Дональду Трампу висунули нові звинувачення в спробі скасувати результати виборів 2020 року, цього разу — у штаті Джорджія.
- Трамп — перший в історії США колишній президент, якому інкримінують скоєння злочинів. Йому також висунули звинувачення в неналежному поводженні із секретними файлами та фальсифікації ділових документів для прикриття виплати грошей за мовчання порнозірці. Дональд Трамп заперечує провину у висунутих кримінальних звинуваченнях.
- У листопаді 2022 року Трамп оголосив, що братиме участь у наступних президентських виборах, які відбудуться у 2024 році. Згодом він заявив, що не припинить боротися за Білий дім, навіть якщо його засудять у будь-якому з кримінальних розслідувань. За посаду також змагатиметься чинний президент Джо Байден.
- 23 серпня Трамп здався за формальною процедурою у вʼязницю округу Фултон штату Джорджія за понад десятьма звинуваченнями, повʼязаними з його спробами скасувати результати президентських виборів у штаті у 2020 році. Він пробув у тюрмі 20 хвилин.