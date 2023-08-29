Федеральний суддя призначив розгляд справи експрезидента США Трампа під час праймеріз

Федеральний суддя Таня Чуткан призначила початок суду над колишнім президентом США Дональдом Трампом на 4 березня 2024 року. Процес стосуватиметься спроби скасувати президентські вибори 2020 року.

Про це пише NBC News.

Таким чином, суд має розпочатися у розпал праймеріз, лише за день до «супервівторка». Тоді відбудуться праймеріз республіканців, зокрема й у двох найбільш густонаселених штатах США — Каліфорнії та Техасі. Традиційно Техас є сильним округом для республіканців. Згідно з опитуваннями, Трамп залишається головним фаворитом серед кандидатів ув президенти від партії.

Як повідомляє CNN, прокурори просили суд розпочати розгляд справи в січні 2024 року, а адвокати Трампа прагнули перенести його на квітень 2026 року.

«Призначення дати судового розгляду не залежить від професійних зобовʼязань захисту, тому містер Трамп просто повинен внести дату в календар», — сказала суддя Чуткан, коментуючи прохання захисту відкласти судовий розгляд на понад два роки.

Трамп у своїй соцмережі Truth Social заявив, що планує оскаржити рішення судді, однак не повідомив, коли саме подасть апеляцію. Він закликав повністю припинити справу і назвав прокурора Джека Сміта «божевільним». За словами експрезидента, призначення суду до «супервівторка» — це втручання у вибори.