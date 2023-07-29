Трамп обіцяє змагатися за президентську посаду, навіть якщо його посадять

Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що не припинить своєї боротьби за Білий дім навіть, якщо його засудять у будь-якому з кримінальних розслідувань.
Про це Трамп сказав в інтерв’ю консервативному радіоведучому Джону Фредеріксу.
На запитання радіоведучого, чи тюремний строк у справі про неналежне поводження із секретними документами зупинить передвиборчу кампанію Трампа, той відказав: «Зовсім ні. У Конституції нічого не сказано про те, що таке може статися. І навіть ліві радикальні божевільні кажуть, що ні, не зупинить, і мене це теж не зупинить. Ці люди хворі. Те, що вони роблять, абсолютно жахливо».
Зазначимо, що Трамп — перший в історії США колишній президент, якому інкримінують скоєння злочинів.
- Міністерство юстиції США 28 липня висунуло додаткове звинувачення проти Дональда Трампа в справі про неналежне поводження із секретними матеріалами. До обвинувального висновку було додано пункт про «навмисне зберігання інформації про національну оборону» США. Представник Трампа відкинув нові звинувачення і заявив, що це «відчайдушна і безуспішна спроба» адміністрації Джо Байдена «переслідувати президента Трампа та його оточення» і вплинути на президентську кампанію 2024 року.
- У серпні 2022 року ФБР провело обшук у резиденції Трампа «Мар-а-Лаго» в межах розслідування справи про поводження з секретними документами, які експрезидент забрав із Білого дому, коли залишав посаду. У приміщенні знайшли 300 секретних матеріалів. У червні 2023 року журі присяжних звинуватило Трампа за 38 пунктами. За найважчими статтями звинувачення йому може загрожувати до 20 років позбавлення волі. Сам Трамп не визнає провини. Початок судового процесу заплановано на травень 2024 року.