У справі про незаконне зберігання секретних документів є новий фігурант, а проти Трампа висунули ще три звинувачення

Прокурори Мінʼюсту США під керівництвом Джека Сміта висунули нові звинувачення проти екпрезидента Дональда Трампа у справі про поводження із секретними документами.

Про це пише The New York Times.

Нова редакція обвинувального висновку поповнилася трьома пунктами, зокремаТрампа звинувачують у спробі «змінити, знищити, спотворити чи приховати докази».

Ще одним фігурантом справи став технічний працівник маєтку експрезидента у Флориді Карлос де Олівейра. Прокурори вважають, що йому Трамп доручив знищити записи з камер спостереження з місця, де зберігалися секретні документи. Карлос де Олівейра має доповідати перед судом у Маямі 31 липня.