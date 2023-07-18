Експрезидент США Трамп заявив, що він є обʼєктом розслідування штурму Капітолія

Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що отримав листа від спеціального прокурора Джека Сміта. Там нібито йшлося, що Трамп є обʼєктом розслідування штурму Капітолія 6 січня 2021 року.
Про це повідомляє NBC News.
«Божевільний Джек Сміт, прокурор Міністерства юстиції Джо Байдена, надіслав листа (знову ж таки, це було в неділю ввечері!), у якому стверджував, що я є МЕТОЮ розслідування Великого журі 6 січня, і дав мені лише 4 дні для звіту перед Великим журі, що майже завжди означає арешт і висунення обвинувачення», — написав Трамп у своєму акаунті Truth Social.
Два джерела, які безпосередньо знайомі з цією справою, підтвердили NBC News, що Трамп отримав листа від Сміта.
Наразі не зрозуміло, у чому можуть полягати звинувачення, і чи отримав хтось іще такого листа. Люди, які стали обʼєктами кримінальних розслідувань, часто, але не завжди, стають обвинуваченими.
У листопаді 2022 року генеральний прокурор Меррік Гарленд призначив Сміта спеціальним радником і доручив йому визначити, «чи втручалася будь-яка фізична чи юридична особа у передачу влади після президентських виборів 2020 року або в сертифікацію голосування колегії виборщиків, що відбулося 6 січня 2021». Йому також доручили наглядати за розслідуванням, повʼязаним із секретними документами, які знайшли в маєтку Трампа, і можливим перешкоджанням правосуддю у цій справі.
- 6 січня 2021 року у Вашингтоні сталися заворушення. У той день Конгрес зібрався, щоб затвердити перемогу Джо Байдена на виборах президента. Тоді Дональд Трамп опублікував відео, в якому вкотре заявив, що в нього вкрали вибори, але знову не надав жодних доказів. Після цього його прихильники пішли штурмувати будівлю Капітолія, де засідає Конгрес. Унаслідок інциденту загинули пʼятеро людей, зокрема один працівник поліції. Обраний президент Байден назвав цей штурм заколотом.
- 9 червня 2023 року спеціальний прокурор Джек Сміт висунув Трампу звинувачення за 37 пунктами, стверджуючи, що Трамп неправильно поводився з секретними документами, привезеними в його резиденцію «Мар-а-Лаго» у Флориді, і брав участь у змові з метою перешкодити правосуддю.
- Трамп заперечив звинувачення за 37 пунктами у справі про секретні документи. Після суду його відпустили.