Експрезидент США Трамп заявив, що він є обʼєктом розслідування штурму Капітолія

Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що отримав листа від спеціального прокурора Джека Сміта. Там нібито йшлося, що Трамп є обʼєктом розслідування штурму Капітолія 6 січня 2021 року.

Про це повідомляє NBC News.

«Божевільний Джек Сміт, прокурор Міністерства юстиції Джо Байдена, надіслав листа (знову ж таки, це було в неділю ввечері!), у якому стверджував, що я є МЕТОЮ розслідування Великого журі 6 січня, і дав мені лише 4 дні для звіту перед Великим журі, що майже завжди означає арешт і висунення обвинувачення», — написав Трамп у своєму акаунті Truth Social.

Два джерела, які безпосередньо знайомі з цією справою, підтвердили NBC News, що Трамп отримав листа від Сміта.

Наразі не зрозуміло, у чому можуть полягати звинувачення, і чи отримав хтось іще такого листа. Люди, які стали обʼєктами кримінальних розслідувань, часто, але не завжди, стають обвинуваченими.

У листопаді 2022 року генеральний прокурор Меррік Гарленд призначив Сміта спеціальним радником і доручив йому визначити, «чи втручалася будь-яка фізична чи юридична особа у передачу влади після президентських виборів 2020 року або в сертифікацію голосування колегії виборщиків, що відбулося 6 січня 2021». Йому також доручили наглядати за розслідуванням, повʼязаним із секретними документами, які знайшли в маєтку Трампа, і можливим перешкоджанням правосуддю у цій справі.