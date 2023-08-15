Дональду Трампу висунули нові звинувачення і дали можливість здатися владі до 25 серпня

Колишньому президенту США Дональду Трампу висунули нові звинувачення у спробі скасувати результати виборів 2020 року, цього разу — у штаті Джорджія.
Про це пише Reuters.
В обвинувальному акті йдеться про низку злочинів, які Трамп або його поплічники нібито вчинили до виборів 2020 року і після них — до вересня 2022 року. Вони надавали неправдиві свідчення законодавцям про фальсифікацію виборів і закликали посадовців штату Джорджія змінити результати голосування. Також обвинувачені намагалися підірвати виборчий процес, подавши фальшиві списки вибірників.
На 98 сторінках перераховані 41 кримінальний пункт і 19 обвинувачених. Окрім Трампа, серед них — колишній керівник апарату Білого дому Марк Медоуз, а також юристи Руді Джуліані та Джон Істман.
Прокурор дав обвинуваченим можливість здатися владі до 25 серпня. Усіх 19 фігурантів можуть судити разом. Прокурор сподівається розпочати суд протягом пів року.
- Трамп — перший в історії США колишній президент, якому інкримінують скоєння злочинів. Йому вже висунули звинувачення в неналежному поводженні із секретними файлами та фальсифікації ділових документів для прикриття виплати грошей за мовчання порнозірці. Дональд Трамп заперечує провину у висунутих кримінальних звинуваченнях.
- У листопаді 2022 року Трамп оголосив, що братиме участь у наступних президентських виборах, які відбудуться у 2024 році. Згодом він заявив, що не припинить своєї боротьби за Білий дім, навіть якщо його засудять у будь-якому з кримінальних розслідувань. За посаду також змагатиметься чинний президент Джо Байден.