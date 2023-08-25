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З росії та окупованих територій вдалося повернути ще 11 дітей

Автор:
Ангеліна Шеремет
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Україна змогла повернути з росії та тимчасово окупованих територій ще 11 дітей. Про це 25 серпня повідомив засновник і керівник організації Save Ukraine Микола Кулеба.

На сьогодні команді Save Ukraine вдалося повернути вже 161 дитину.