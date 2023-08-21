Дональд Трамп підтвердив, що пропустить президентські дебати республіканців

Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що пропустить перші дебати між кандидатами від Республіканської партії. Вони відбудуться цього тижня.
Про це пише Associated Press.
Трамп додав, що американський народ добре знає його, і він не має потреби в публічних суперечках зі своїми суперниками. У власній соцмережі Truth Social він написав, що був «рекордно успішним» президентом.
«Тому я не беру участі в передвиборчих дебатах!» — додав Трамп великими літерами.
Прессекретар експрезидента не уточнив, чи Трамп планує пропустити всі первинні дебати, чи лише ті, які наразі заплановані.
Під час своєї передвиборчої кампанії 2016 року Трамп також вирішив відмовитися від останніх праймеріз Республіканської партії і натомість провів власний телемарафон в Айові, ціллю якого назвав збір коштів для ветеранів.
У 2020 році Трамп відмовився від участі у других загальних дебатах проти Джо Байдена. Тоді Комісія з президентських дебатів пропонувала провести їх онлайн через те, що Трамп хворів на коронавірус. Але експрезидент сказав, що дебатуватиме лише на сцені.
- 15 серпня колишньому президенту США Дональду Трампу висунули нові звинувачення в спробі скасувати результати виборів 2020 року, цього разу — у штаті Джорджія.
- Трамп — перший в історії США колишній президент, якому інкримінують скоєння злочинів. Йому також висунули звинувачення в неналежному поводженні з секретними файлами та фальсифікації ділових документів для прикриття виплати грошей за мовчання порнозірці. Дональд Трамп заперечує провину у висунутих кримінальних звинуваченнях.
- У листопаді 2022 року Трамп оголосив, що братиме участь у наступних президентських виборах, які відбудуться у 2024 році. Згодом він заявив, що не припинить своєї боротьби за Білий дім, навіть якщо його засудять за будь-яким із кримінальних розслідувань. За посаду також змагатиметься чинний президент Джо Байден.