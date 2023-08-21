Дональд Трамп підтвердив, що пропустить президентські дебати республіканців

Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що пропустить перші дебати між кандидатами від Республіканської партії. Вони відбудуться цього тижня.

Про це пише Associated Press.

Трамп додав, що американський народ добре знає його, і він не має потреби в публічних суперечках зі своїми суперниками. У власній соцмережі Truth Social він написав, що був «рекордно успішним» президентом.

«Тому я не беру участі в передвиборчих дебатах!» — додав Трамп великими літерами.

Прессекретар експрезидента не уточнив, чи Трамп планує пропустити всі первинні дебати, чи лише ті, які наразі заплановані.

Під час своєї передвиборчої кампанії 2016 року Трамп також вирішив відмовитися від останніх праймеріз Республіканської партії і натомість провів власний телемарафон в Айові, ціллю якого назвав збір коштів для ветеранів.

У 2020 році Трамп відмовився від участі у других загальних дебатах проти Джо Байдена. Тоді Комісія з президентських дебатів пропонувала провести їх онлайн через те, що Трамп хворів на коронавірус. Але експрезидент сказав, що дебатуватиме лише на сцені.