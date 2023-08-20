Археологи знайшли на віллі неподалік Помпеїв кімнату рабів

Неподалік Помпеїв археологи знайшли невелику спальню на римській віллі, якою користувались раби. Про це повідомило Міністерство культури Італії.
Кімнату знайшли на віллі Чівіта Джуліана, приблизно за 600 метрів на північ від стін-укріплень Помпеїв. У кімнаті було два ліжка, тільки на одному з яких був матрац, дві невеликі шафи та ряд урн та керамічних контейнерів, у яких знайшли останки двох мишей та щура.
«Ці деталі ще раз наголошують, у яких неблагополучних та антисанітарних умовах жили на той час нижчі верстви суспільства», — заявило Міністерство.
Однак у кімнаті не було жодних слідів ґрат, замків чи ланцюгів, що утримують мешканців кімнати.
Розкопки на віллі Чівіта Джуліана проводились у 1907—1908 роках, а потім у 2017 році, коли поліція зрозуміла, що це місце пограбували незаконні землекопи. Археологи заявили, що частина одного з ліжок була зруйнована тунелем, через який грабіжники проникли в іншу частину вілли.
- Місто Помпеї — одне з найвідоміших історичних місць у світі, де продовжують працювати археологи. Воно загинуло внаслідок виверження вулкана Везувій 24 серпня 79 року, за уточненими даними — 24 жовтня 79 року. Тепер це музей під відкритим небом, внесений до списку Світової спадщини ЮНЕСКО.
- Руїни Помпеїв знайшли в XVI столітті, а перші розкопки почалися в 1748 році. За століття знайшли понад 1 500 із приблизно 2 000 жертв. Востаннє людські останки тут знаходили у 2020 році, це були скелети двох чоловіків, імовірно, заможної людини та її раба.
- У 2022 році дослідники вперше отримали ДНК із решток людей, які загинули під час виверження вулкана в Помпеях. Їхні рештки знайшли в 1933 році в будинку ремісника. Імовірно, коли почалося виверження, вони сиділи в кутку їдальні та обідали. Чоловіку було від 35 до 40 років і він був зростом 164,3 см. Жінка була старше 50 років, а зріст мала 153,1 см.
- Знахідки у Помпеях археологи роблять постійно. Серед них: фреска з зображенням «далекого предка» піци, рештки вагітної черепахи, кімната рабів із предметами побуту, гробниця з напівмуміфікованим тілом (частково збереглися волосся та вухо), коробка з прикрасами часів Стародавнього Риму, стародавній магазин фастфуду, якому дві тисячі років.