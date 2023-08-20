Археологи знайшли на віллі неподалік Помпеїв кімнату рабів

Неподалік Помпеїв археологи знайшли невелику спальню на римській віллі, якою користувались раби. Про це повідомило Міністерство культури Італії.

Кімнату знайшли на віллі Чівіта Джуліана, приблизно за 600 метрів на північ від стін-укріплень Помпеїв. У кімнаті було два ліжка, тільки на одному з яких був матрац, дві невеликі шафи та ряд урн та керамічних контейнерів, у яких знайшли останки двох мишей та щура.

«Ці деталі ще раз наголошують, у яких неблагополучних та антисанітарних умовах жили на той час нижчі верстви суспільства», — заявило Міністерство.

Однак у кімнаті не було жодних слідів ґрат, замків чи ланцюгів, що утримують мешканців кімнати.

Розкопки на віллі Чівіта Джуліана проводились у 1907—1908 роках, а потім у 2017 році, коли поліція зрозуміла, що це місце пограбували незаконні землекопи. Археологи заявили, що частина одного з ліжок була зруйнована тунелем, через який грабіжники проникли в іншу частину вілли.