У Помпеях знайшли гробницю із напівмуміфікованим тілом — частково збереглось волосся та вухо

У Помпеях знайшли «унікальну» гробницю з напівмуміфікованим тілом. Знахідка припадає на той період, коли трупів завжди спалювали, однак у цьому випадку його помістили у похоронну камеру гробниці.
Про це повідомляє археологічний парк «Помпеї», а деталі — італійське видання ANSA.
На голові мумії залишилось світле волосся, частково зберіглося одне вухо і невеликі фрагменти тканини від одягу. Археологи назвали знахідку однією з найбільш добре збережених скелетів стародавнього міста та фактично золотою жилою для дослідників.
Про знахідку повідомили у вівторок, 17 серпня. Також знайшли напис, що підтверджує, що грецькою говорили в театрах Помпеїв.
Колишній директор Помпеї Массімо Осанна сказав, що грецький напис «є надзвичайно цікавим свідченням про присутність греків і, перш за все, грецької культури у Помпеях». За його словами, грецька культура, особливо її художники і класичні пʼєси, були в моді в Помпеях.
Міністр культури Італії Даріо Франческіні сказав: «Помпеї ніколи не перестають дивувати нас, це гордість Італії».
Сьогодні руїни Помпеї — це музей під відкритим небом, внесений до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Є другим за відвідуваністю археологічним обʼєктом Італії після Колізею в Римі.
Нагадаємо, виверження сталося у 79 році н. е., йому передував сильний землетрус 62 року н. е. Виверження Везувію почалося вдень 24 серпня (за іншими даними 24 жовтня) 79 року н. е. та призвело до загибелі трьох міст — Помпеїв, Геркуланума, Стабії, а також кількох сіл і вілл. Сила виверження була такою, що попіл від нього долітав навіть до Єгипту та Сирії. Із 20 тисяч жителів Помпей загинули близько 2 тисяч. Більшість жителів покинули місто до катастрофи, проте точна кількість загиблих невідома.
- Археологи, які ведуть розкопки у Помпеях, знайшли колекцію жіночих прикрас часів Стародавнього Риму.
- Дослідники в Помпеях зʼясували, що мешканці міста сортували і повторно використовували сміття.