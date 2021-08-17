У Помпеях знайшли гробницю із напівмуміфікованим тілом — частково збереглось волосся та вухо

У Помпеях знайшли «унікальну» гробницю з напівмуміфікованим тілом. Знахідка припадає на той період, коли трупів завжди спалювали, однак у цьому випадку його помістили у похоронну камеру гробниці. Про це повідомляє археологічний парк «Помпеї», а деталі — італійське видання ANSA. На голові мумії залишилось світле волосся, частково зберіглося одне вухо і невеликі фрагменти тканини від одягу. Археологи назвали знахідку однією з найбільш добре збережених скелетів стародавнього міста та фактично золотою жилою для дослідників.

Про знахідку повідомили у вівторок, 17 серпня. Також знайшли напис, що підтверджує, що грецькою говорили в театрах Помпеїв. Колишній директор Помпеї Массімо Осанна сказав, що грецький напис «є надзвичайно цікавим свідченням про присутність греків і, перш за все, грецької культури у Помпеях». За його словами, грецька культура, особливо її художники і класичні пʼєси, були в моді в Помпеях. Міністр культури Італії Даріо Франческіні сказав: «Помпеї ніколи не перестають дивувати нас, це гордість Італії».

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