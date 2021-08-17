В Помпеях нашли гробницу с полумумифицированным телом — частично сохранились волосы и ухо

В Помпеях нашли «уникальную» гробницу с полумумифицированным телом. Находка приходится на тот период, когда трупов всегда сжигали, однако в этом случае его поместили в погребальную камеру гробницы.

Об этом сообщает археологический парк «Помпеи», а детали — итальянское издание ANSA.

На голове мумии осталось светлые волосы, частично сохранилось одно ухо и небольшие фрагменты ткани от одежды. Археологи назвали находку одной из наиболее хорошо сохранившихся скелетов древнего города и фактически золотой жилой для исследователей.