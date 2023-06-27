У Помпеях археологи знайшли фреску із зображенням «далекого предка» піци

Археологи в давньоримському місті Помпеї знайшли фреску, на якій зображено те, що могло бути попередником італійської піци.

Про це повідомляє археологічний парк «Помпеї».

На фресці зображено плаский круглий хлібний коржик, а поруч частування — гранат і, ймовірно, фініки. Частування приправлене спеціями, які позначені крапками жовтого та помаранчевого кольорів.

Цей коржик може бути далеким предком сучасної піци, однак йому бракує класичних інгредієнтів, щоби технічно вважатися піцею.

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Фреску знайшли в холі будинку поруч із пекарнею під час недавніх розкопок. Будівлю частково розкопали в XIX столітті, розкопки відновили в січні цього року — майже через 2 000 років після виверження Везувію.

Місто Помпеї — одне з найвідоміших історичних місць у світі, де продовжують працювати археологи. Воно загинуло внаслідок виверження вулкана Везувій 24 серпня 79 року, за уточненими даними — 24 жовтня 79 року. Тепер це музей під відкритим небом, внесений до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Руїни Помпеїв знайшли в XVI столітті, а перші розкопки почалися в 1748 році. За століття знайшли понад 1 500 із приблизно 2 тисяч жертв. Востаннє людські останки тут знаходили у 2020 році, це були скелети двох чоловіків, імовірно, заможної людини та її раба.